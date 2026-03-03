Pezeşkiyan'dan kriz mesajı! Yetkiler illere devredildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına rağmen ülkede kamu hizmetleri ve ekonomik faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı.

Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ulusal birlik" vurgusunda bulundu.

“Ülke durmamıştır”

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, karar alma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla bazı yetkilerin illere devredildiğini belirtti.

“Valilerle doğrudan iletişim halindeyiz. Özel bir durumun içindeyiz. Ancak ülke durmamıştır. Ülke genelinde faaliyetler devam etmektedir" ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, merkezi yönetim ile yerel idareler arasında koordinasyonun sürdüğünü kaydetti.

Pezeşkiyan ayrıca, "Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.