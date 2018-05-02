Piyasalar, Fed faiz kararına odaklandı

02 Mayıs 2018

Küresel piyasaların, dünkü tatilin ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Euro Bölgesi büyüme ve işsizlik oranı verileriyle yön bulması bekleniyor.

Başta Avrupa ve Asya piyasaları olmak üzere dün küresel piyasaların büyük çoğunluğunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işlem yapılmadı.

ABD'de ise dün açıklanan şirket bilançoları sonrasında hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,27 geriledi, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,91 yükseldi. ABD'de dün başlayan ve bugün sonlanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde, dolar endeksi 92,4 seviyelerinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,98 seviyelerinde dengelendi.

Son dönemde teknoloji şirketleri hisselerindeki düşüşe öncülük eden Apple, dün ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Apple'ın akıllı telefon iPhone satışları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 32,5 azalırken, şirketin gelirleri yüzde 15,5 artarak 61,1 milyar dolar oldu. Şirket öte yandan, 100 milyar dolar değerindeki hisselerini piyasadan geri alacağını duyurdu.

Analistler, ABD'de kararları bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapılmasının beklenmediğini belirterek, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 1,9'e yükselerek hedefe yaklaşmasının ise gelecek ay faiz artırım beklentilerini güçlendirdiğini söyledi.

Avrupa tarafında dün İngiltere hariç hisse senedi piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, euro/dolar paritesi aşağı yönlü seyrini sürdürerek 1,20 sınırına geriledi.

Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin yoğun olduğuna işaret ederek, Euro Bölgesi büyüme, işsizlik oranı ile imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini bildirdi. Avrupa'da açıklanan verilerin bölge ekonomisinde güç kaybına işaret etmesine karşın, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin büyümeye yönelik yukarı yönlü riskler üzerinde durmadığını anımsatan analistler, bu durumun büyüme verilerinin önemini artırdığını vurguladı.

Asya tarafında Japonya'da açıklanan nisan ayı tüketici güveninin beklentilerin altında gelmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, nisan imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, nisan imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, mart işsizlik oranı

12.00 Euro Bölgesi, 1. çeyrek büyüme

15.15 ABD, nisan ADP özel sektör istihdam

21.00 ABD, Fed faiz kararı

Kaynak: AA