Piyasalar Katalonya seçimini izliyor

21 Aralık 2017

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bugün yerel parlamento seçimleri yapılıyor. TSİ 11:00'de başlayan ve TSİ 22:00'de sona erecek olan oy verme işlemine rekor seviyede katılım bekleniyor.

Bugünkü seçim, bağımsızlık hareketine verilen desteğin son aylarda nasıl şekillendiğini gösterecek fiili bir referandum olacak.

İspanyol hükümeti, bu seçimin bağımsızlık yanlısı partilerin Katalan parlamentosundaki üstünlüğünü sona erdireceğini ve bölgenin İspanya'dan ayrılma isteklerine son vereceğini umuyor.

Ekonomik çevreler sonuçları bekliyor

Yapılan son anketler ayrılıkçı ve birlik yanlısı partilerin başa baş gittiklerini gösterse de, parlamentoda bağımsızlık yanlısı bir çoğunluğun gerçekleşmesi mümkün. Böyle bir sonuç finansal piyasaları sarsabilir ve tüm ülkedeki iç politikaya gölge düşürebilir. Parlamentoda ayrılıkçıların tekrar çoğunluk sağlaması, yatırımcıların İspanya ekonomisinin itici gücü olan Katalonya'ya olan güvenini azaltabilir.

Öte yandan İspanya'da güne yüzde 0,36 kayıpla 10.171 puandan başlayan IBEX 35 endeksi, saat 13:00'da 10.200 puandan işlem gördü.

Kaynak: Reuters