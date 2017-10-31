Piyasaların geleceği Trump'ın iki dudağının arasında!

31 Ekim 2017

Evrim KÜÇÜK

Piyasalarda bu haftanın gündemi ABD Merkez Bankası (Fed). ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği ve Fed’in bugün başlayacak iki günlük toplantısından çıkacak karar piyasaların merkezine yerleşti. Fed’in bu hafta faizlere dokunması beklenmezken, aralık toplantısı için vereceği ipuçları önemli olacak.

Dünya piyasalarının yönü Trump’ın iki dudağının arasında. Küresel piyasalarda son dönemde en çok sorulan soru dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed’in başına kimin geçeceği. Fed’in para politikası, Amerikan ekonomisi, doların değeri, küresel sermaye akışları gibi birçok açıdan büyük önem taşıyan bu seçimi ABD Başkanı Donald Trump yapacak. Trump’ın Fed Guvernörü Jerome Powell’ı bankanın başkanlığına aday göstereceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor, Trump’ın merceğindeki bir diğer isim.

Fed Guvernörü Jerome Powell, başkan Janet Yellen ile aynı çizgide

Powell, Trump’ın ekonomi hedeflerini destekleyen bir isim. Daha önceleri ABD Hazine Bakanlığı’nda görev yapan Powell’ın finans alanında özel sektör deneyimi de bulunuyor. Para politikası açısından şu anki başkan Janet Yellen ile aynı çizgide olan Powell’ın piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmiyor. Bu nedenle Trump’ın Powell’a diğer adaylardan daha sıcak bakması bekleniyor.

Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor, Fed’in bağımsızlığının daraltılmasını isteyen bazı Cumhuriyetçilerin gözdesi.

Taylor’a göre faiz 4 olmalı

Kulislerde Powell’ın en yakın rakibi olarak görülen Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor ise, başkan adayları arasındaki en şahin isim. Taylor, geliştirdiği para politikası kuramı (Taylor Kuralı) nedeniyle Fed’in bağımsızlığının daraltılmasını isteyen bazı Cumhuriyetçilerin gözdesi. Ancak Trump’ın güçlü doları Amerikan ekonomisi için tehdit olarak görmesi ve düşük faizi tercih etmesinin Taylor için dezavantaj olacağı belirtiliyor. Taylor Kuralı’na göre, reel faiz oranı enflasyonun 1.5 katına eşit olmalı. Bu Fed’in şu anda yüzde 1.25- 1.50 aralığındaki faiz oranının yüzde 4 civarında olması anlamına geliyor.

Fed, yatırımcıyı aralıkta faiz artışına hazırlayacak

Fed’in faiz kararı yarın açıklanacak. Ekonomistler, ABD merkez bankasının faizi yüzde 1.25 seviyesinde tutmasını ve Aralık ayındaki toplantısında artırmasını bekliyor. Fed’in bu haftaki toplantısında harakete geçmek yerine 12-13 Aralık ayındaki olası bir faiz artışı için piyasaları hazırlaması bekleniyor. Fed ekim ayı ile birlikte aylık 10 milyar dolar tutarında bilanço küçültmeye başladı. Normalleşme planının kademeli olarak artırılması ve 1 yıl sonra miktarın 50 milyar dolara çıkarılması bekleniyor.