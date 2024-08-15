Piyasaların yeni sorusu: Fed eylülde kaç puan faiz indirecek?

ABD’de dün açıklanan temmuz ayı tüketici enflasyonu verisinin ardından piyasalar eylülde kaç puan faiz indirimi yapılacağını tartışmaya başladı.

Morgan Stanley’e bağlı E*Trade’den Chris Larkin, asıl sorunun Fed’in gelecek ay faizleri 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indireceği olduğunu belirterek "Eğer önümüzdeki beş hafta boyunca verilerin çoğu ekonominin yavaşladığına işaret ederse, Fed daha agresif bir indirime gidebilir” dedi.

Principal Asset Management’tan Seema Shah, TÜFE verisinin Fed’in eylülde faiz indirim döngüsüne başlaması önündeki enflasyon kaynaklı engelleri kaldırdığını söyledi. Shah, bu verinin 50 baz puanlık bir indirim için aciliyetin sınırlı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

İstihdam verisine bakılacak

Evercore’dan Krishna Guha da Fed’in artık “enflasyon verisi odaklı” değil “istihdam verisi odaklı” olacağını ve bir sonraki tarım dışı istihdam verisinin eylül kararında belirleyici olacağını öngördü.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de işgücü piyasası konusunda enflasyondan daha fazla endişe duyduğunu söyledi. Goolsbee Bloomberg News’e verdiği röportajda mevcut faiz oranlarının - ancak ekonominin aşırı ısındığı bir ortamda uygun olacak şekilde - “çok kısıtlayıcı” olduğunu söyledi. Goolsbee, Fed’in eylülde faiz indirmesinin ne kadar olası olduğu ya da indirimin hangi büyüklükte olabileceği konusunda yorum yapmadı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise Financial Times’a verdiği mülakatta eylül ayında bir faiz indirimine “açık” olduğunu söyledi. Bostic, “İşgücü piyasasında soğuma işaretleri görülürken Fed para politikasını gevşetmek için geç kalmayı göze alamaz” dedi.