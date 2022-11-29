Polonya, "gıdada sıfır KDV" uygulamasına devam edecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, gelecek yılın ilk yarısında "gıdada sıfır KDV" uygulamasının süreceğini söyledi.



Morawiecki, başkent Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın Kovid-19 salgınının yanı sıra "Rus emperyalizmiyle" mücadele ettiğini belirtti.

Enerji konusunda Rusya tarafından şantaj yapıldığını öne süren Morawiecki, bunun sadece Ukrayna ve Polonya değil tüm Avrupa'ya karşı bir eylem olduğunu ifade etti.

Morawiecki, Rusya'nın attığı adımlar nedeniyle yüksek enflasyonun ortaya çıktığını vurgulayarak, 2022'nin başında KDV oranının birçok üründe düşürüldüğünü anımsattı.

Hükümetin aldığı önlemlerle enflasyon oranının en az 3 puan düşük tutulduğunu dile getiren Morawiecki, "Polonya'da enflasyon şu anda yüzde 17 ile 18 arasında. Birçok ekonomiste göre önlemler olmasaydı yüzde 21-22 civarında olacaktı." dedi.

Morawiecki, enflasyonun bir gecede indirilemeyeceğini belirterek, "Tünelin sonundaki ışığı şimdiden görüyoruz. Birçok analist ve uzmana göre önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinden itibaren enflasyon güçlü bir düşüş eğiliminde olacak. Enflasyon önlemlerimiz çerçevesinde gıdada sıfır KDV uygulamamızı gelecek yılın ilk yarısında da sürdürme kararı aldık." diye konuştu.

Söz konusu önlemin yaklaşık 8 milyar zlotiye (1,7 milyar avro) mal olacağını söyleyen Morawiecki, işsizliğin artmaması için de gerekli adımların atılacağını kaydetti.