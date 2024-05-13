Polonya kabinesinde değişiklik

Polonya'da 4 bakanın 9 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak olması dolayısıyla kabinede değişikliğine gidildi.

Yeni kabinede mevcut İçişleri ve İdari İşler Bakanı Marcin Kierwinski'nin yerine Tomasz Siemioniak, Kültür ve Miras Bakanı Bartlomiej Sienkiewicz'in yerine Hanna Wroblewska getirildi.

İHA'da yer alan habere göre, Devlet Varlıkları Bakanı Borys Budka'nın koltuğuna Jakub Jaworowski atanırken, Teknoloji ve Kalkınma Bakanı Krzysztof Hetman ise görevini Krzysztof Paszyk'a devretti.