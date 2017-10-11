Poroşenko, Kırım'ın iadesini istedi

11 Ekim 2017

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin "tamamlanmış" olarak görülmemesi gerektiğini belirterek Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi.

Poroşenko, Strazburg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kuruluna hitap etti.

Kırım konusunda Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın önceki gün AKPM Genel Kurulunda kullandığı, "Kırım bir ilhaktır şüphesiz ve aynı zamanda bu tamamlanmış bir olaydır" şeklindeki ifadelerini reddettiğini bildiren Poroşenko, "Kırım hakkında bazılarının 'tamamlanmış bir olay' tabirini kullanmalarını şiddetle reddediyorum" dedi.

Poroşenko, Kırım’da bir referanduma gidilme olasılığıyla ilgili bir soruya da "Rus tanklarının gölgesi altında referandum olmaz. Kırım tekrar Ukrayna’ya iade edilmeli. Biz Kırım’ı satıyor veya satın alıyor değiliz. Bu, tüm dünyanın güvenliğiyle ilgili bir durumdur" yanıtını verdi.

Rusya’nın son yıllarda komşularına yönelik saldırgan bir tutum benimsediğine işaret eden Poroşenko, "Rusya Federasyonu, Sovyetlerin dağılmasından sonra bizim toprak bütünlüğümüzün bir güvencesiydi" ifadelerini kullandı.

Poroşenko, uzun yıllar Ukrayna Delegasyonu üyesi olarak görev yaptığı AKPM Genel Kuruluna üç yıl önce de hitap ettiğini belirterek o zamanki uyarılarının dikkate alınmadığı ve sorunların gittikçe arttığını kaydetti.

Poroşenko, ayrıca Avrupalı siyasetçi ve yöneticilere Ukrayna ve Avrupa'nın doğusundaki gelişmeleri daha yakından izlemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA