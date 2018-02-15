Portekiz’den ev alan 5’inci ülke olduk

15 Şubat 2018

KERİM ÜLKER

Türkiye, son iki yıldır milyoner göçünde dünya sıralamasının zirvesini zorluyor. 2016 ve 2017’de toplam 12 bin Türk milyoner Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez, Yunanistan gibi Avrupa Birliği ülkelerinde yaşamayı tercih ediyor. Altın Vize programlarında da duru benzer durumda. Geçtiğimiz hafta ilk kez Dünya Gazetesi’nin kaleme aldığı Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı verilerine göre Türkiye ülkeden en fazla konut alan ilk 3 ülke arasına girmişti. Hatırlayacağınız üzere o haberde ilk sırada 945 Çinlinin bulunduğunu, o ülkeyi 387 ile Rusya’nın takip ettiğini, Türkiye’nin ise 191 ev alımıyla 3’üncü sırada kendine yer bulduğunu hatırlatmıştık.

Altın Vize’den 3.5 milyar euro kazandı

İşte benzer bir rapor bu kez Avrupa’nın en batısından; Portekiz’den geldi. Bu yılın ocak ayında Altın Vize’den faydalananların sayısının 164 olduğu bunun 154’ünün ise gayrimenkul alımıyla bunu gerçekleştirdiği açıklandı.

Alınan evlerin değeri 99.2 milyon euro. Aralık ayında bu rakam 30.4 milyon euroydu. Altın Vize adı verilen programın başladığı 8 Ekim 2012’den bu yana Portekiz’den alınan gayrimenkullerin değeri 3.5 milyar euronun üzerinde. Alım yapan ülke vatandaşları sıralamasında ise birinci açık ara farkla Çin. Şu ana kadar 3 bin 645 Çinli Portekiz’den ev almış. Bu ülkeyi 493 ile Brezilya izliyor. Üçüncü 228 ile Güney Afrika. Rusya’nın 200 ile dördüncü sırada yer aldığı listeye ilk kez Türkiye’de girdi. Şu ana kadar 131 Türk vatandaşı Altın Vize karşılığı Portekiz’den gayrimenkul almış durumda…

Listelerde korkutan tırmanış

Yunanistan’da ilk 3 ülke arasında yer aldık. Portekiz’de ise listeye 5’incilikten girdik. Milyoner göçünde de 5’nci sıradan 3’üncülüğe tırmandık ancak nüfusa oranla Çin, Hindistan gibi ülkelerin üzerindeyiz.

Yakın zamanda geçmişte çok konuşulan Beyin Göçü yerine “Para Göçü” daha da konuşulacak hale gelecek gibi görünüyor.