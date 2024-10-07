Posta kutusunu açınca gözlerine inanamadı! 48 yıl önce yaptığı iş başvurusuna yanıt geldi

İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, Ocak 1976’da motosiklet akrobatı olarak bir işe başvurdu.

Haylindeki işe yaptığı başvurunun neden yanıtlanmadığını 48 yıldır merak eden Hodson en nihayetinde gerekçeyi öğrendi.

Tizi Hodson posta kutusunu açtığında motosiklet akrobatı olarak iş başvurusunda bulunduğu orijinal mektubu görünce gözlerine inanamadı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre; Hodson’ın gönderdiği mektup postanede bir çekmeye sıkışmış ve 48 yıl boyunca orada kalmış.

İş başvurusu postanede kaybolsa da bu engel Hodson’ın gözüpek kariyerine engel olmadı ve onu dünyanın dört bir yanına taşıyan bir iş buldu.

Fotoğraf: BBC

Mektupta neler yazıyordu?

Hodson'a gönderilen mektupta, 1976'da başvuru yaptığı mektubun aslı ve mektubun başına gelenler yer alıyordu.

İş başvurusunun 48 yıl sonra kendisine geri gönderilmesinin "muhteşem" olduğunu söyleyen Hodson, "Bu işten neden haber gelmediğini hep merak etmiştim. Artık biliyorum" dedi.

Gönderilen mektubun üst kısmında el yazısıyla şunlar yazıyor: "Staines Postanesi'nden geç gönderim. Çekmecenin arkasında bulundu. Sadece 50 yıl gecikmeyle."

Hodson, mektubu kimin geri gönderdiğini ve kendisini nasıl bulduklarını hiç anlamamış:

* 50 kez ev değiştirmeme ve hatta 4-5 kez ülke değiştirmeme rağmen beni nasıl bulduklarını bilmiyorum, bu muamma.

* Londra'daki dairemde bu mektubu yazdığımı çok net hatırlıyorum. Her gün yanıt gelmesini bekledim ancak hiçbir şey gelmedi. Bu beni çok üzmüştü çünkü gerçekten de motosikletli bir akrobat olmayı çok istiyordum.

Hodson, başvurusuna yanıt gelmemesine rağmen diğer işlere başvurmaya devam etmiş. Afrika'ya seyahat etmiş, yılan terbiyecisi ve at yetiştiricisi olarak çalışmış, akrobasi uçağı uçurmayı öğrenmiş ve uçuş eğitmeni olmuş.