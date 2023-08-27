Prigojin’in ölümü genetik testle doğrulandı
Rusya Soruşturma Komitesi, Tver’de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu teyit etti.
Rusya Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında, Tver bölgesinde düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi.
Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi.
Uçakta kimler vardı?
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’taki açıklamasında, Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer almıştı.
Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova’dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.
İsyan etmişti
Prigojin, kısa süre emrindeki Wagner askerlerine Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitme emri vermiş ancak daha sonra müzakereler sonucunda ilerleme durdurulmuştu.