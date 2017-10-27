Puigdemont: Tehditler bitmedikçe erken seçime gitmeyiz

27 Ekim 2017

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya hükümetinin kendilerine yönelik tehditleri sürdüğü müddetçe erken seçim kararı almayacağını söyledi.

BBC'nin haberine göre Puigdemont, "Biliyorsunuz seçim kararı almaya hazırlanıyordum. Ancak bunun için seçimin tamamen normal koşullarda yapılabileceği konusunda garantiler verilmeli. Henüz (İspanya hükümetinden) bu garantileri almadım. O nedenle de mevcut şartlarda erken seçim kararı almamın meşru bir gerekçesi yok" dedi.

Barcelona'da kalabalık bir grup, Puigdemont'un geciken konuşması öncesi Katalonya'da özerk yönetimin ofisleri dışında toplandı.