Putin, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Kremlinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili, gündemdeki bir dizi güncel konu ile petrol piyasalarındaki gelişmeler ele alındı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen çalışmaların olumlu yönde değerlendirildiği görüşmede, OPEC+ çalışmalarının küresel petrol piyasasında istikrar sağladığı vurgulandı.

Bazı Batılı ülkelerin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulama girişimlerinin de ele alındığı görüşmede, Putin, söz konusu adımın piyasa kurallarına aykırı olduğunu ve küresel enerji piyasası için ciddi sonuçlara yol açacağını belirtti.

Görüşmede, kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler de istişare edildi.