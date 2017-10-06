Putin, Petrol kısıntısının uzatılmasını teklif etmedi

06 Ekim 2017

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan Kralı Salman ile görüşmesinde global petrol arz kısıntısı anlaşmasının uzatılması yönünde bir öneride bulunmadığı ancak Putin'in anlaşmanın uzatılması olasılığının varlığını kabul ettiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin üretim kısıntısının uzatılmasını teklif etmedi. Sadece, böyle bir olasılığın var olduğunu kabul ettiğini ifade etti. bu inanılmaz derecede önemli bir nüans" dedi.

Peskov, Putin-Kral Salman görüşmesinde dünya petrol fiyatları ve petrol piyasasında istikrarın sağlanması için işbirliği konularının ele alındığını da ifade etti.