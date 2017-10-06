ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C
  • Dünya
  • Putin, Petrol kısıntısının uzatılmasını teklif etmedi

Putin, Petrol kısıntısının uzatılmasını teklif etmedi

Putin, Suudi Arabistan'da petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasını önermedi.

Putin, Petrol kısıntısının uzatılmasını teklif etmedi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan Kralı Salman ile görüşmesinde global petrol arz kısıntısı anlaşmasının uzatılması yönünde bir öneride bulunmadığı ancak Putin'in anlaşmanın uzatılması olasılığının varlığını kabul ettiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin üretim kısıntısının uzatılmasını teklif etmedi. Sadece, böyle bir olasılığın var olduğunu kabul ettiğini ifade etti. bu inanılmaz derecede önemli bir nüans" dedi.

Peskov, Putin-Kral Salman görüşmesinde dünya petrol fiyatları ve petrol piyasasında istikrarın sağlanması için işbirliği konularının ele alındığını da ifade etti.

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.