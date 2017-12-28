Putin: St. Petersburg'daki patlama 'terör eylemi'

28 Aralık 2017

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde dün akşam bir markette meydana gelen patlamanın terör eylemi olduğunu söyledi.

Putin, Suriye'deki operasyonlarda yer alan Rus askerler için Kremlin'de düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, "St. Petersburg'da dün bir terör eylemi meydana geldiğini biliyorsunuz. Federal Güvenlik Servisi de planlanan bir başka terör eylemini engelledi" dedi.

Putin, halkın hayatını tehdit eden her türlü olayla kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

St. Petersburg'da bir markette dün yaşanan patlamada 13 kişi yaralanmıştı. Patlamaya, müşterilerin eşyalarını bırakmaları için markette bulunan kilitli dolaplardan birine yerleştirilen 200 kilo ağırlığında el yapımı bir bombanın sebep olduğu belirtilmişti.

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