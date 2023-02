Putin'den gözdağı: Savaş meydanında ülkemizi yenmeleri imkansız

Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento üyeleri, kabine üyeleri ve üst düzey bürokratların katıldığı Federal Meclis konuşmasını yaptı. Putin, konuşmasına "Bu konuşmayı, hepimizin bildiği gibi, çok önemli bir zamanda yapıyorum. Ülkemiz ve insanımızın geleceğini şekillendirecek tarihi olaylar ile dünya çapında geri dönüşü olmayan değişiklikler arasında dönüm noktası niteliğinde bir anda" diyerek başladı ve Batı'ya yüklendi. Putin, Batı'nın tek amacının 'sonsuz güç' olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın yerel bir çatışmayı küresel bir çatışmaya dönüştürmeyi hedeflediğini belirterek, "Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız” dedi. Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını da söyledi.

Putin 24 Şubat'a kadar savaşı durdurmak için her şeyi denediklerini belirterek "Ukrayna'daki bu durumu barışçıl yollarla çözmek için mümkün olan her şeyi, gerçekten mümkün olan her şeyi yaptık. Sabırlıydık, bu sorundan barışçıl bir şekilde çıkmak için müzakereler yürütüyorduk. Ama olmadı, savaşı biz değil onlar başlattı" diye konuştu.

Batı cini şişeden çıkardı

"Batı, cini şişeden çıkardı" ifadesini kullanan Putin, "Batı'nın hedefi sınırsız güç. Batı, bölgesel çatışmayı küresel hale getirmek istiyor. Batı, bizimle ekonomik cephede savaşıyor ancak başarılı olamayacak. Batı, altınımızı ve döviz rezervlerimizi çaldı. Amaçları, insanımıza zarar vermek" dedi.

"Kararname imzaladım"

Putin, Batı'nın yerel bir çatışmayı küresel bir çatışmaya dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi. Rus lider "Savaş meydanında ülkemizi yenmeleri imkansız" diyerek Batılı ülkelerin tank desteklerine de göndermede bulundu ve "Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" diye de ekledi.

Putin Batı ülkelerine nükleer tehditte de bulunarak "Rusya'nın nükleer caydırıcılık güçlerinin en yeni silahlarla donatılması yüzde 91,3 seviyesinde ve silahlı kuvvetlerin tüm alanlarında da bu seviyeye ulaşılması gerekiyor" dedi.

Rusyanın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni STARTtaki katılımını askıya alacaklarını söyleyen Putin, "Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım" diye konuştu.

Rus halkının çoğunluğunun Donbas'taki özel askeri operasyonu desteklediğini öne süren Putin, savaşta ölen askerlerin aileleri için özel bir fon oluşturacaklarını da belirtti.