Putin'den Prigojin için taziye mesajı

Rus paralı savaşçılardan oluşan Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in özel uçağının düşmesi sonucu ölmesi gündemin üst sıralarında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin'in ölümünün ardından ailesine başsağlığı diledi.

Gönderdiği mesajda, Prigojin için "90'lı yıllardan beri tanıdığım yetenekli bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı" sözlerini kullandı.

Putin, uçağın düşmesinin ardından başlatılan soruşturmanın olayı aydınlatacağını açıkladı