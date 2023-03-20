Putin'den Ukrayna açıklaması: Çin'in önerilerini ele alacağız

Moskova'da önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Putin ve Şi Jinping Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi’yi 3’üncü kez devlet başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Çin’in son yıllarda yaptığı hamlelere değinen Putin, "Çin son yıllarda bir sıçrama yaptı. Dünyada ciddi bir ilgiyle karşılaşıyorlar ve hatta bizi biraz kıskandırıyorlar. Çin, ekonomisini geliştirmek ve devleti güçlendirmek için çok etkili bir sistem oluşturdu." dedi.

Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümüne dair sunduğu önerilere de değinen Putin, bu önerileri incelediklerini ve Şi ile görüşmesinde bu konuya da değineceklerini belirtti. Putin, "Ukrayna'daki akut krizin çözümüne yönelik önerilerinizi dikkatlice inceledik. Elbette bu konuyu istişare etme imkanımız olacak. Biz, müzakere sürecine her zaman açığız. Kesinlikle saygı duyduğumuz inisiyatifleriniz de dahil tüm bu konuları mutlaka ele alacağız." dedi.