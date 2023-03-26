Putin'in nükleer kararı sonrası NATO, AB ve Pentagon'dan kritik açıklamalar!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus’a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını açıklamıştı. Dünyayı şoke eden açıklamanın ardından NATO, AB ve ABD'den ilk tepki geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Belarus'un nükleer silah konusunda anlaştığını açıkladı.

Silahları Belarus'a devretmiyoruz, konuşlandırıyoruz

Putin açıklamasında, ''Silahları Belarus'a devretmiyoruz, konuşlandırıyoruz, tıpkı ABD'nin Avrupa'da yaptığı gibi" dedi.

Putin'in Nükleer açıklamasının ardından gözler ABD'ye çevrilmişti. Pentagon'dan açıklama geldi. Açıklamada, 'Rusya'nın duyurusunu gördük ve izlemeye devam edeceğiz' denildi.

NATO ve AB'den açıklama: sorumsuzca

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirdi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzcadır. NATO teyakkuzdadır. Durumu yakından takip ediyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda bizimkini değiştirmemizi gerektirecek herhangi bir değişiklik görmedik." ifadesini kullandı.

Rusya derhal taahhütlerine uymalı

"NATO'nun nükleer paylaşımı hakkında Rusya'nın yaptığı atıfların yanıltıcı olduğunu" kaydeden Lungescu, NATO müttefiklerinin uluslararası taahhütlerine uyduğunu vurguladı.

Lungescu, "Rusya, en son Yeni START Anlaşmasına katılımını askıya almak suretiyle, silahların kontrolüyle ilgili kendi taahhütlerini sürekli ihlal etmiştir. Rusya derhal taahhütlerine uymalı ve iyi niyetle hareket etmelidir." dedi.

AB'den yeni yaptırım tehdidi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medyadan açıklama yaparak Rusya ve Belarus'a tepki gösterdi.

Borrell, "Belarus'un Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yapması gerginliğin sorumsuzca tırmandırılması ve Avrupa güvenliğine tehdit anlamına gelir. Belarus bunu hala durdurabilir. Bu kendi kararıdır. AB ilave tedbirlerle karşılık vermeye hazırdır." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'dan da açıklama geldi

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirilmesine ilişkin açıklaması, Belarus toplumunda Rusya ve Putin'e yönelik olumsuz algı ve kamuoyu reddini en üst düzeye çıkarıyor. Ülkenin iç istikrarsızlaşmasına doğru atılan bir adım. Kremlin, Belarus'u nükleer rehin aldı" ifadelerini kullandı.