Rakip havayolu şirketlerinden işbirliği anlaşması

08 Ocak 2018

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) iki rakip havayolu şirketi Emirates ve Etihad, bilgi ve istihbarat paylaşımını öngören bir güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı.

Dubai hükümetinin sahibi olduğu Emirates ile Abu Dabi hükümetine ait Etihad'ın bugün imzaladığı anlaşma, iki şirketin BAE içinde ve yurt dışında operasyonel alanlarda birlikte çalışmasını sağlayacak.

Anlaşma, Emirates Başkanı Tim Clark ve Etihad’ın yeni CEO'su Tony Douglas tarafından imzalandı. Clark, ekim ayında Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yakın işbirliği içinde olmamızın değerli olduğunu düşünüyorum" demişti.

Anlaşma kapsamında Ortadoğu'nun en büyük havayolu şirketi olan Emirates, Etihad yetkililerine güvenlik ve eğitim programlarıyla destek verecek.

İki şirket, ABD'nin devlet desteği almaları nedeniyle haksız rekabet konusundaki eleştirilerinin yanı sıra, aşırı kapasite, güvenlik kaygıları ve bölgede sektördeki düşüş gibi ortak sorunlarla karşı karşıya.

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Kaynak: Reuters