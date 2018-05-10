RBS, 4.9 milyar dolar ceza ödeyecek

10 Mayıs 2018

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS), ABD Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda 4.9 milyar dolarlık para cezasını kabul ettiğini açıkladı.

RBS, 2008 finansal krizinden önce, ipotek teminatlı menkul değerler satışlarında yanlış değer bildiriminden dolayı soruşturmaya maruz kalmıştı. Bankanın beklediğinden daha düşük olduğu bildirilen cezayı kabullenmesiyle, ABD makamlarının soruşturması kapanmış ve RBS'in o dönemden kalan en yıpratıcı sorunlarından biri de çözümlenmiş olacak.

RBS yöneticileri cezanın artmasının söz konusu olmadığını söylediler. Analistler ABD Adalet Bakanlığı'nın çok daha yüksek ceza getirmesini bekliyorlardı.

İngiliz hükümetinin 2008 yılında 45 milyar sterlinlik bir kurtarma paketiyle hisselerinin yüzde 70'inden fazlasını satın aldığı RBS, artık temettülerini büyütebilecek ve hükümet de, vergi mükelleflerinin parasıyla satın aldığı banka hisselerini elden çıkarabilecek.

RBS Genel Müdürü Ewen Stevenson, "Böyle büyük bir ödemeyi açıklamak bizim için çok mahcubiyet verici" dedi.

RBS, cezanın büyük bölümünü ve bu yılın ikinci yarısında ödemesi gereken 1.44 milyar dolarlık bir başka ödemeyi de yapacak imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Markets.com baş analisti Neil Wilson, "Bu RBS için bir milat. Soruşturmanın gölgesi kazançların ve tahminlerin üzerinde durdukça, yatırımcıların yapabileceği hiçbir şey yoktu" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın finansal kriz nedeniyle soruşturma açtığı Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America ve Barclays bankaları, toplam olarak 60 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Aralarında en büyük cezayı 16.7 milyar dolarla Bank of America, en düşük cezayı da 2 milyar dolarla Barclays ödedi.

Bir dönem varlıkları açısından dünyanın en büyük bankası olan RBS, kredi piyasaları, borsalar ve konut piyasalarını felce uğratan ve küresel ekonomiyi altüst eden finansal krizin en büyük kurbanlarından biri olmuştu.

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Kaynak: Reuters