Referandum öncesi son toplantı

24 Eylül 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başkanı Mesut Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasında öğlenden sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, basın toplantısının detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgenin en sıcak gündemi olan sözde referandum hakkında olması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Öte yandan, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamada, referandum sürecine ilişkin yerel saatle 16.00 sularında bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

IKBY'nin dağlık bölgelerini bombalıyor

IKBY'deki tartışmalı referandum kararı

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde sözde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın acilen iptal edilmesini istemişti.

Kaynak: AA