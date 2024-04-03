Resmi başvuru gerçekleşti: Havacılık şirketi Loar halka arz oluyor

Havacılık ve savunma bileşenleri üreticisi Loar Holdings, halka arz başvurusu yaptığını duyurdu. Arzın büyüklüğünü açıklamayan şirket, hisse senetlerini New York Borsası'nda "LOAR" sembolü altında listelemeyi planlıyor.

Bloomberg HT'nin haberinde yer alan bilgilere göre ise Jefferies, Citigroup ve Morgan Stanley halka arzın sigortacıları arasında yer alıyor.

Uçaklar için gerekli niş bileşenlerin tasarımı, üretimi ve satışında uzmanlaşan New York merkezli Loar şirketi, daha yeni coğrafyalara girmek için AGC, CAV ve Desser Aerospace gibi çok sayıda şirketi satın aldı.

2012 yılında kurulan Loar'ın net satışları, 31 Aralık 2023'te sona eren yılda, bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 317,5 milyon dolar oldu.