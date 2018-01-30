Reuters, haber-analiz bölümünü ABD şirketine satabilir

30 Ocak 2018

İngiliz haber ajansı Thomson Reuters'in finans profesyonelleri için veri, haber ve analiz bölümünün yüzde 55 'ini, ABD'li özel sermaye şirketi Blackstone'a satmayı planladığı açıklandı.

Reuters haberi doğrularken konuyla ilgili üç kaynak, anlaşmanın Reuters'ın ilgili bölümünün piyasa değerini borçla beraber 20 milyar dolara taşıyacağını duyurdu. Reuters'in finans ve risk bölümünün 2016 yılı cirosu 6,1 milyar dolar olmuştu.

Reuters'ın veri ve analiz bölümü, ajansın yıllık gelirlerinin yarısından fazlasını sağlıyor.

Anlaşmaya göre Reuters bu bölümün yüzde 45 hissesini elinde bulundurmaya devam edecek.

Blackstone daha önce de finansal teknoloji şirketi Ipreo Holdings LLC'yi Goldman Sachs ile birlikte satın almıştı.

Kaynak: Reuters