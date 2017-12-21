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Rolls-Royce'un başı Trent 1000 modeli motor ile dertte

Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı, Rolls-Royce'un Trent 1000 modeli motorlarının beklenenden erken yıprandığını, söz konusu motor çiftlerinden en az birinin değiştirilmesi gerektiğini duyurdu.

Rolls-Royce'un başı Trent 1000 modeli motor ile dertte
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Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), beklenenden daha erken aşınma ve yıpranma yaşayan bazı parçaları nedeniyle "Rolls-Royce Trent 1000" modeli motorlar için acil uçuş güvenliği direktifi yayınladı.

Direktif, havayolu şirketlerinin etkilenen Rolls-Royce Trent 1000 modeli motor çiftlerinden en az birini değiştirmelerini öngörüyor. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu direktifin geçici, ara bir eylem olarak değerlendirilmesi gerektiği, kısa zamanda daha fazla adımın atılabileceği belirtildi.

Rolls-Royce ağustos ayında yaptığı bir bilgilendirmede, yaklaşık 500 kadar Trent 1000 modeli motorun bazı parçalarının beklenenden önce aşındığını bildirmişti.

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