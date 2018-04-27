Romanya yönetiminde Kudüs krizi

27 Nisan 2018

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkenin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma hazırlığı yaptıklarını açıklayan Başbakan Viorica Dancila'nın istifasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında basın toplantısı düzenleyen Iohannis, "Başbakan Dancila göreve geldiğinde anayasaya uyacağına, ülkesinin değerlerini kendi değerleri üzerinde tutacağına yemin etmişti. Fakat görüyorum ki partisinin istekleri ülkesinin çıkarlarından daha önemli. Ben de kendisine verdiğim güveni geri çekiyorum ve kendisinin istifa etmesini istiyorum" dedi.

Başbakan Dancila ve iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea, İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımak için hazırlık yaptıklarını açıklamış ve önceki gün resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e hareket etmişlerdi.

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Iohannis, Romanya'nın büyükelçiliğini taşımanın uluslararası hukukun ihlali olacağı uyarısında bulundu.

Trump'tan Kudüs açıklaması: Büyükelçiliğin açılışına katılabilirim

Kaynak: AA