Romanya'daki mağazada patlama: 13 yaralı

Romanya acil durum servisi, bir ev dekorasyon zinciri mağazasında yaşanan patlama ve yangında en az 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Romanya acil durum müdahale ajansı, ülkenin kuzeydoğusundaki Botosani kasabasının dışında yer alan Dedeman outlet mağazasında önce patlama yaşandığını, ardından alevlerin mağazaya yayıldığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Botosani Belediye Başkanı Cosmin Andrei, Antena3 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bana söylendiğine göre, mağaza içindeki gaz ağında bir arıza meydana gelmiş" dedi.

Romanya Sağlık Bakanlığı, yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğunu, tedavi için doğudaki Iasi ile başkent Bükreş'teki hastanelere kaldırıldıklarını açıkladı.

Yetkililer, 100'den fazla kişinin patlamanın ardından kaçmayı başardığını belirtti. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada başka bir ölü ya da yaralıya rastlamadıklarını bildirdi.