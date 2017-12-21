Rosneft ve BP'den Sibirya'da ortak enerji projesi

21 Aralık 2017

Rus petrol şirketi Rosneft ile İngiliz British Petroleum'un (BP) Sibirya’da petrol ve doğalgaz sahaları geliştirilmesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Yamalo-Nenets’te bulunan yer altı kaynaklarının geliştirilerek doğalgaz ve petrol üretmek üzere BP ile anlaşıldığı belirtildi.

Bölgede geliştirilmesi planlanan sahalarda önemli miktarda petrol ve 880 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, “Ayrıca keşif çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak petrolün de üretimi iki şirket tarafından yapılacak. Ortak yürütülecek projelerde Rosneft’in yüzde 51, BP’nin ise yüzde 49’luk payı olacak” ifadelerine yer verildi.

Rus hükümetinin yüzde 50’sine sahip olduğu Rosneft’te, BP’nin de yüzde 19,75 hissesi bulunuyor.

Kaynak: AA