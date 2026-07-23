Rubio'dan Tahran'a sert uyarı: Bedeli her gece artacak

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik sert mesajlar verdi.

İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bu konuda ciddi davranmadığını öne süren Rubio, "İran anlaşma için yalvarıyor ancak görünüşe göre anlaşma yapmaya hazır değil. Bunun bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin geçmişte yaptığı anlaşmaları ya bozduğunu ya da değiştirmeye çalıştığını savunan Rubio, "İran aklını başına toplayana kadar ödeyeceği bedel her gece daha da artacak" dedi.

"İran nükleer silaha sahip olamaz"

ABD'nin temel hedefinin "nükleer silahlardan arındırılmış bir İran" olduğunu belirten Rubio, İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilemeyeceğini söyledi.

Rubio, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Böyle bir durumda dünyaya neler yapabileceklerini bir düşünün" değerlendirmesinde bulundu.

İran yönetiminin ülke kaynaklarını kendi halkı yerine Hizbullah, Hamas, Husiler ve Şii milislere aktardığını ileri süren Rubio, bu kaynakların farklı şekilde değerlendirilmesi halinde İran'ın Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden biri olabileceğini savundu.

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının 12'nci gecesine ulaştığını belirten Rubio, saldırılar sonucunda İran'ın sanayi altyapısında ağır hasar oluştuğunu ve milyarlarca dolarlık ekonomik zarar meydana geldiğini öne sürdü.

Husiler ve Suudi Arabistan mesajı

Rubio, Yemen'deki gelişmelere de değinerek Husilerin gerilimi düşürmesini beklediklerini ifade etti. Husilerin İran tarafından yönlendirildiğini savunan Rubio, bölgede tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi.

ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan sivil nükleer iş birliği anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rubio, anlaşmanın Kongre'nin inceleme sürecinden geçeceğini belirtti.