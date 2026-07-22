Almanya savunma yarışında devlet sermayesini sahaya sürüyor

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Almanya hükümeti, savunma teknolojileri geliştiren girişimlere ve büyüme aşamasındaki şirketlere doğrudan sermaye sağlayacak yeni bir yatırım fonu oluşturacak.

Yeni araç, açık biçimde askerî kullanım amacı taşıyan ürün ve hizmetleri geliştiren şirketlerden doğrudan pay alınmasına imkân verecek. Fonun toplam büyüklüğü ve şirket başına uygulanacak yatırım sınırı henüz açıklanmadı.

Plan, Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan girişim ve büyüme şirketleri stratejisinin parçası olarak duyuruldu. Strateji; finansmana erişimi artırmayı, nitelikli çalışanları ülkeye çekmeyi ve yeni şirketlerin karşılaştığı bürokrasiyi azaltmayı amaçlıyor.

Devlet doğrudan ortak olacak

Almanya’nın yeni modeli, savunma şirketlerine yalnızca teşvik, kredi veya kamu siparişi verilmesinin ötesine geçiyor. Federal hükümet, kurulacak yatırım aracı üzerinden uygun gördüğü savunma girişimlerinin sermayesine doğrudan girebilecek.

Devletin ortak olması, uzun geliştirme süreleri ve yüksek araştırma maliyetleri nedeniyle özel sermayeye ulaşmakta zorlanan şirketlerin finansman seçeneklerini genişletecek. Almanya, özellikle üretim aşamasına geçen ancak büyük ölçekli yatırım turu bulamayan şirketlerin ülke dışına taşınmasını önlemeye çalışıyor.

Yatırım kararlarının hangi kamu kurumu tarafından verileceği, özel yatırımcılarla ortak hareket edilip edilmeyeceği ve devletin şirketlerde ne kadar süre ortak kalacağı daha sonra belirlenecek.

Hedef savunma teknolojileri

Berlin yönetiminin odağında yapay zekâ, insansız kara araçları, otonom sistemler, dronlar, siber güvenlik, uydu teknolojileri ve askerî haberleşme çözümleri bulunuyor.

Alman savunma teknolojisi şirketleri Helsing ve ARX Robotics, Ukrayna’da kullanılan sistemlerle yeni nesil şirketlerin savaş alanındaki rolünü görünür hale getirdi. Helsing yapay zekâ destekli savunma sistemleri geliştirirken ARX Robotics otonom kara araçları üzerinde çalışıyor.

Ukrayna savaşı, daha kısa geliştirme süresiyle üretilebilen ve hızla sahaya gönderilebilen sistemlere yönelik talebi artırdı. Geleneksel savunma tedarik süreçlerinin uzun sürmesi, genç şirketlerin daha çevik üretim modellerini hükümetlerin gündemine taşıdı.

Rusya kaynaklı güvenlik riskleri ve ABD’nin Avrupa’ya sağladığı güvenlik garantilerinin geleceğine ilişkin belirsizlikler de Almanya’nın savunma kapasitesini hızla genişletme arayışını güçlendirdi.

Finansman açığı büyümeyi sınırlıyor

Almanya’da 2026 yılının ilk yarısında 3 bin 53 girişim kuruldu. Yeni şirket sayısı, 2025’in ikinci yarısına göre yüzde 52 arttı ve dönemsel rekor seviyeye ulaştı.

Girişimlerin istihdam ettiği çalışan sayısı 2024’te, 2020 yılına göre yüzde 26 yükseldi. Buna karşın Almanya, başarılı girişimleri büyük ölçekli ve uluslararası şirketlere dönüştürmekte zorlanıyor.

Ülkedeki girişim sermayesi yatırımları 2025 yılında 7,2 milyar Euro seviyesinde kaldı. Söz konusu tutar, ABD ve İngiltere’de girişimlere yönelen sermayenin önemli ölçüde altında bulunuyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, ABD ile karşılaştırıldığında Alman girişimlerine yeterli miktarda özel sermaye akmadığını belirtti. Hükümet, kamu fonlarının özel yatırımcıları da savunma, teknoloji ve biyoteknoloji şirketlerine yönlendirmesini bekliyor.

Gelecek Fonu uzatılacak

Yeni savunma yatırım aracı, Almanya’nın girişim finansman sisteminde yürüttüğü daha geniş değişimin bir parçası olacak. Hükümet, 2021 yılında başlatılan Gelecek Fonu programını 2030’dan sonra da sürdürme kararı aldı.

Gelecek Fonu, kamu kurumları ile özel yatırımcıların birlikte hareket ettiği farklı sermaye araçlarından oluşuyor. Program, teknoloji şirketlerinin daha büyük yatırım turlarına erişmesini ve Alman girişim sermayesi piyasasının derinleşmesini hedefliyor.

Kamu kalkınma bankası KfW ve bağlı yatırım şirketi KfW Capital, mevcut sistemde özel fonlarla birlikte Alman girişimlerine yatırım yapıyor. Yeni stratejiyle savunma teknolojileri, bu finansman yapısının öncelikli alanlarından biri haline gelecek.

Alman Özel Sermaye ve Girişim Sermayesi Birliği BVK, stratejinin özellikle finansman tarafında doğru araçlara yoğunlaştığını bildirdi. Sektör temsilcileri ise kamu kaynağının özel sermayenin yerini almaması, daha büyük yatırım turlarını harekete geçirmesi gerektiğini savunuyor.

Uygulama koşulları izlenecek

Fonun büyüklüğü, hangi savunma alanlarına öncelik verileceği ve şirket seçiminde kullanılacak kriterler henüz açıklanmadı. Hükümetin ayrıca millî güvenlik, ihracat kontrolleri ve şirket yönetimindeki kamu etkisi için ayrı kurallar hazırlaması bekleniyor.

Devlet ortaklığı, stratejik teknolojilerin Almanya’da kalmasını sağlayabilir. Ancak yatırım kararlarının siyasi tercihlerden bağımsız verilmesi, rekabetin korunması ve özel yatırımcının geri çekilmemesi sistemin başarısı açısından belirleyici olacak.

Piyasalar ve savunma sektörü bundan sonraki aşamada fonun toplam kaynağını, ilk yatırımların hangi şirketlere yapılacağını ve hükümetin sermaye payları için belirleyeceği sınırları izleyecek.