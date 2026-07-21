ALES sınav yerleri ne zaman, sınav giriş belgesi hangi tarihte açıklanacak?

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ALES sınavı 2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Sınav öncesi en önemli konulardan biri sınav giriş belgeleri... Adaylar hangi ilçe ve sınav binasında sınava gireceklerini merak ederken "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

21 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla ÖSYM 2026-ALES/2 sınav giriş belgesini açıklamış değil. ÖSYM sınavlarında sınav yerleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple ALES sınav giriş belgeleri 23 Temmuz'da ilan edilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.