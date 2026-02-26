Rus dev bankadan tarihi net kâr!

Rusya'nın en büyük bankası Sber, geçen yıl 1,7 trilyon ruble (yaklaşık 22,1 milyar dolar) net kar elde ederek tarihinin en yüksek yıllık kârına ulaştı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı net kârının bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artış gösterdiği belirtildi. Böylece Sber, faaliyet tarihinde en yüksek yıllık net kar performansını kaydetmiş oldu.

Öz kaynak kârlılığının ise 2024'e kıyasla 0,7 puan gerileyerek yüzde 22,7 seviyesine indiği bildirildi.

Aynı dönemde bankanın net faiz geliri yüzde 18,5 artarak 3,6 trilyon rubleye yükselirken, net komisyon gelirleri yüzde 1,1 artışla 843 milyar rubleye çıktı.

Teknoloji odaklı strateji

Rusya'nın en büyük finans kuruluşu konumundaki Sber, son yıllarda yalnızca bankacılık faaliyetleriyle değil, teknoloji ekosistemi alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Banka, daha önce Sberbank olan adını değiştirerek dijitalleşme ve teknoloji odaklı büyüme stratejisine ağırlık vermişti.