Rus drone'u Çernobil'in koruma kalkanını deldi! Radyasyon sızıntısı alarmı...

Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nde, yıkılan reaktörü çevreleyen “Yeni Güvenli Çatı” olarak adlandırılan koruyucu yapı, şubat ayında düzenlenen bir drone saldırısında hasar aldı. Avrupa ülkelerinin öncülüğünde yaklaşık 1,5 milyar Euro harcanarak inşa edilen çelik kubbenin, saldırı sonucu delinmesi, radyasyon sızdırmazlığı konusunda endişelere yol açtı.

Raylar üzerinde taşınarak reaktörün üzerine yerleştirilen yapı, eski beton sarkofajın güvenli şekilde sökülmesi ve nükleer atıkların kontrol altında tutulması amacıyla tasarlanmıştı.

UAEA: Birincil güvenlik işlevi zayıfladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği denetimde, drone saldırısının koruyucu çatının yapısını zayıflattığı belirlendi. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, yapının artık birincil güvenlik ve radyasyon sızdırmazlık işlevlerini kaybettiğini açıkladı.

Grossi, taşıyıcı unsurlar ile izleme sistemlerinin kalıcı hasar almadığını, ancak yapılan geçici onarımların uzun vadeli nükleer güvenlik açısından yeterli olmayacağını vurguladı. Ajans, yapının tamamen işlevini yerine getirebilmesi için kapsamlı bir restorasyon sürecine ihtiyaç olduğunu belirtti.

30 yıl ömürlü beton koruyucu

1986’daki Çernobil faciasının ardından Sovyetler Birliği, reaktörün üzerine yaklaşık 30 yıl ömürlü beton bir koruyucu inşa etmişti. Yeni çelik kubbe ise bu eski yapının sökülmesi sürecini güvenli biçimde yönetmek üzere tasarlanmıştı ve bölgedeki en kritik güvenlik unsuru olarak görülüyordu.

Moskova iddiaları reddetti

Birleşmiş Milletler’in 14 Şubat tarihli raporuna göre, yüksek patlayıcı yüklü bir drone santrale çarparak yangına ve koruyucu kaplamada hasara neden oldu. Ukrayna saldırının Rusya tarafından yapıldığını öne sürerken, Moskova iddiaları reddetti.

Yetkililer, saldırı sonrası radyasyon seviyelerinin normal ve stabil olduğunu, şu ana kadar herhangi bir sızıntı tespit edilmediğini bildirdi. Ancak uzmanlar, koruyucu çatının onarılmaması halinde uzun vadeli risklerin artabileceği konusunda uyarıyor.