Rus ekonomisinde yeni dönem: 'Yönetimli soğuma' süreci başladı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülke ekonomisinin hızlı büyüme sürecinin ardından "yönetimli soğuma" olarak adlandırılan yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Rusya’nın en büyük bankası Sberbank tarafından düzenlenen etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hızlı büyümenin ardından yeni bir dönemdeyiz"

Son yıllarda kaydedilen güçlü büyümenin ardından ekonomik döngüde değişim yaşandığını ifade eden Novak, şunları söyledi:

"Bugün, ekonominin döngüsel yapısı nedeniyle hızlı büyümenin ardından yönetimli soğuma olarak adlandırılan bir dönemdeyiz."

İş gücü açığı ve sıkı para politikası riskler arasında

Rus ekonomisinin karşı karşıya olduğu temel risklere değinen Novak, iş gücü açığı, bütçe harcamalarının yapısındaki değişim ve sıkı para politikasının öne çıktığını söyledi.

Novak, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"İş gücü açığı, bütçe harcamalarının yapısındaki değişim ve sıkı para politikası temel riskler arasında yer alıyor."

"Reel politika faizi hala oldukça yüksek"

Bütçe tarafındaki değişimlere, enflasyona ve para politikasına ilişkin de konuşan Novak, güvenlik ve savunma harcamalarındaki artışa dikkat çekti.

Novak, "Harcama yapısı değişti, güvenlik ve savunma harcamaları da arttı. Reel politika faizi hala oldukça yüksek" dedi.

Yüksek teknolojili alanlara destek sürecek

Sürdürülebilir büyüme için yapısal dönüşüm planının onaylandığını belirten Novak, verimlilik artışının "ulusal itici güç" haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomide yüksek katma değerli üretimin payının artırılmasının önemine işaret eden Novak, kimya, robotik, ilaç, havacılık ve gemi inşası gibi ileri teknoloji alanlarına yönelik devlet desteğinin devam edeceğini ifade etti.