Rus şirketleri hükümetler arası anlaşmalar üzerinden gelirlerini yurtdışında tutabilecek

Putin tarafından imzalanan karara göre Rus şirketleri, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında ihraç ettikleri ürünler için yapılan ödemeleri tümüyle yurt dışındaki bankalarda muhafaza edebilecek.

Rusya’da Mart 2022’de ihracatçı şirketlere döviz gelirlerinin yüzde 80’ini satma zorunluluğu getirilmiş, ardından söz konusu oran, Rus bankalarında tutulan döviz gelirleri için kademeli bir şekilde sıfırlanmıştı. Rus şirketleri hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yurt dışına önemli miktarda petrol ve doğalgaz ihraç ediyor.