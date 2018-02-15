"Rusya, ABD'ye bağımlılığını azaltacak"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin yeni yaptırımlarla ülkesine baskıyı artırması ihtimaline karşı, finans ve bankacılık alanlarında ABD'ye bağımlılığın azaltılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin finans ve bankacılık sistemlerinde yeni yaptırımlarla ülkesine baskıyı artırması ihtimaline karşı, bu alanlarda ABD'ye bağımlılığın daha da azaltılacağını söyledi.
Washington yönetimi, Kırım'ı ilhakı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları geçen ay sonunda genişletmişti.
ABD'nin yayınladığı ve yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu 'Kremlin Raporu' listesi de tartışma yaratmıştı.
Kaynak: Reuters