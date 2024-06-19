Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

İki ülke arasındaki ilişkileri genişletecek bir belge hazırlandığını aktaran Putin, Kim ile görüşmenin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor" dedi.

Putin, "Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum" diye konuştu. Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti.

Kim: "Stratejik bağımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Dünyadaki durumun değişken olduğunu ve gittikçe zorlaştığını belirten Kim, "Bu durumda Rusya ile Rusya yönetimi ile stratejik bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Rusya'nın siyasetini tümüyle koşulsuz destekleyeceğiz" sözlerini sarf etti ve ekledi:

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, yüksek refah dönemine girdi. Kuzey Kore hükümeti, güçlü Rusya Federasyonu'nun dünyada stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor, Rus hükümeti, ordusu ve halkını, ülkenin egemenliğinin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyonu uygulamasında destekliyoruz" ifadesini kullandı.