Rusya: Hmeymim üssüne saldıranlar öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait Hmeymim hava üssüne havan topu saldırısı düzenleyen militan grubunun öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, İdlib'te teröristlere ait İHA deposunun imha edildiğini de belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık 2017’de Hmeymim Hava Üssü'ne saldırı düzenleyen militanların İdlib’in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi.
Sputnik'te yer alan haberde Bakanlık, 31 Aralık'taki saldırıyı düzenleyen militanlara yönelik Rusya Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti. Açıklamada, "Operasyonun nihai aşamasında İdlib'in batı sınırı yakınında sabotaj grubunun konuşlandığı yer tespit edildi. Teröristlerin otobüse binmek üzere tesise gelmesinin ardından militan grubunun tamamı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Aralık'ta üslere yapılan havan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.