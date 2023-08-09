Rusya KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

KKTC iddiaları yalanladı

Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği'nin, adanın kuzeyinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı belirtildi. Gündem Kıbrıs gazetesine konuşan Kuzey Kıbrıs yönetiminden, TASS'ın kaynak olarak gösterildiği söz konusu haberlere ilişkin açıklama geldi.

'Rusya KKTC'yi tanıdı, Rusya KKTC'de konsolosluk açıyor' manşetiyle yayınlanan haberlere ilişkin konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Konsolosluk açmak gibi bir talepleri olmadı. Ofis açma girişimleri vardı. İngiltere'nin de ofisi var. Rusya'nın da olması bizim için sakıncalı değildir. Burada bir çok Rus var, tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur" dedi.

Haberleri yalanlayan Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, "Bir ofis açma girişimleri vardır fakat konsolosluk açmak bambaşka bir şeydir, böyle bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.