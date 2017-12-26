Rusya: Suriye'deki iki üste birlikleri oluşturmaya başladık

26 Aralık 2017

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’nin Tartus ve Hmeymim kentlerinde kalacak daimi Rus birliklerini oluşturmaya başladıklarını söyledi.

Şoygu “Geçen hafta Başkomutan Vladimir Putin Tartus ve Hmeymim’deki konuşlandırma noktalarının yapısı ve personel kadrosunu onayladı. Birlikleri oluşturmaya başladık” dedi.

Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki Rus askerlerinin kısmen çekilmesi talimatı vermişti. Ancak Tartus ve Hmeymim üslerindeki Rus askeri varlığını süreceği belirtilmişti.

Putin: Terörle mücadeleye devam edeceğiz

Öte yandan Putin, Rusya’nın gerekli olması halinde Suriye dahil olmak üzere terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Putin, Federal Meclis’te yaptığı açıklamada, “Suriye konusuna gelince, tekrarlamak istemiyorum, fakat Suriye’de Rus birliklerinin geniş çaplı kullanılmasına gerek kalmadı. Hala iki askeri üssümüz bulunuyor. Gerek kalırsa, Suriye’de terörle mücadeleye devam ederiz” dedi. Rus lider, “Fakat tekrar ediyorum, bu zamana kadar olduğu gibi geniş çaplı kullanıma gerek yok. Bu yüzden birliklerimizi geri çektik" diye konuştu.

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