Rusya: ABD askerleri Suriye'den ayrılmalı
Rusya lideri Putin'in Suriye temsilcisi, ABD askerlerinin Suriye'de kalması için hiçbir neden olmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, ABD askerlerinin Suriye'de kalması için hiçbir neden olmadığını ve Washington'un ülkedeki askeri varlığını sürdürme nedenlerinin hiçbir temele dayanmadığını belirtti.
Lavrentiev Rusya, İran ve Türkiye arasındaki Suriye barış görüşmelerinin yeni turu öncesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gazetecilere açıklama yaptı.
Lavrentiev "Amerikalıların askeri varlıklarının devamını izah etmek için gösterdikleri nedenler...sadece mazeretten ibaret; bu varlığın sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Lavrentiev, Astana görüşmelerinin Rusya'nın önümüzdeki yılın başlarında ev sahipliği yapmayı planladığı Suriye Ulusal Kongresi'nin zeminini hazırlamaya odaklanacağını ve tarafların bugün kongre için tarih kararlaştırabileceklerini söyledi.
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Kaynak: Reuters