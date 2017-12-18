Suriye Devlet Başkanı Esad: Hala savaş durumundayız

18 Aralık 2017

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'de savaşın sona erdiğini söylemenin gerçekçi olmadığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin ile Lazkiye'deki Hmeymin Üssü'nde görüşen Esad, "Savaşın sona erdiğini söylemek gerçekçi değil. Hala savaş durumundayız. Tabii ki DEAŞ'ın tamamen olmasa bile Suriye'deki ana merkezlerde yok edilmesi bu savaşın önemli kısmının geride kaldığını gösteriyor. Bu büyük bir zafer" dedi.

"Yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler, vatan hainidir"

Esad ayrıca, ülkedeki Kürt grupları kastederek, "Başta ABD olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler, vatan hainidir" diye konuştu.

Esad, Cenevre'de hükümet temsilcileri ile muhalefetin katıldığı görüşmelerin başarısız olmasından Suriye hükümetinin sorumlu olmadığını da söyledi.



Rusya'nın Soçi kentinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin Cenevre'den farklı olmasını umduklarını söyleyen Esad, Suriye'nin egemenliğine bağlı kalındığı sürece Birleşmiş Milletler'in seçim sürecinde rol almasından memnun olacaklarını ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Rogozin ise, Rusya'nın Suriye'deki enerji tesislerinin yeniden inşasına destek verecek tek ülke olacağını söyledi. Rogozin, Rusya ve Suriye'nin ülkedeki fosfat kaynaklarının çıkarılması için ortak bir şirket kuracağını da ifade etti.

Hmeymim Üssü'nü geçen hafta ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki Rus askerlerinin kısmen geri çekilmesi talimatı vermişti.

Rusya: Suriye, DEAŞ'tan tamamen temizlendi

Kaynak: Reuters