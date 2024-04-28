CHP lideri Özgür Özel kardeşiyle ilgili gerçeği 'İlk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşinin işsiz olduğunu ilk kez açıkladı.

Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel için söylediği sözler şu şekilde:

* İlk kez buradan söylüyorum. Kardeşim Barış Özel Adalet Yürüyüşü'nden beri işsizdir. Çalıştığı bankadan adalet yürüyüşü için izin istedi. 60 gün izni olmasına rağmen vermediler. O da kendi adalet yürüyüşünü başlattı, işten ayrıldı. Onu yaptığı için adalet yürüyüşünden beri işsiz. Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi’nde işe koyalım, Ankara Belediyesi’nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz.