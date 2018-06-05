Rusya ticaret savaşında doğalgazı koz olarak kullanıyor

05 Haziran 2018

Aydın ŞAHİNALP

ABD Başkanı Donald Trump ve kurmaylarının izlediği ticaret politikaları Avrupa Birliği’yle olan ekonomik ilişkileri kötüleştirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgeyle olan bağlarını güçlendiriyor.

Atlantik’in karşı kıyısından Beyaz Saray’ın yaptırım tehdidine rağmen, Sibirya'dan Almanya'ya daha fazla doğalgaz tedarik etmek için tartışmalı 9.5 milyar euro (11 milyar dolar) boru hattı inşaatı ilerliyor. Geçtiğimiz ay Moskova merkezli enerji devi Gazprom Avrupa Birliği ile pazar payını genişletmek için yedi yıl süren fiyat anlaşmazlığını çözdü.

Berlin'deki Alman Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Stefan Meister Bloomberg’e verdiği röportajda gelinen süreci, “Trump, Avrupalıları Ruslara yaklaştırıyor. Herşey Putin’in lehine doğru ilerliyor” diye özetliyor. Amerikalı yetkililer de Avrupa’da Ruslara kıyasla daha az etkiye sahip temaslarda bulunuyor.

Kuzey Akım 2 hattı gelecek yıl sonu tamamlanacak

Almanya ve Finlandiya'nın inşaat izinleri vermesinden sonra, beş tekne 1.220 kilometrelik yol boyunca dip taraması yapmaya başladı. Bu yaz, 24 tonluk çelik boru kesitleri denize indirilecek. İnşaatın önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

ABD inşaatı durdurmak için yeni yaptırımları masaya sürüyor. ABD yeni rotanın devreye girmesiyle Rusya'nın Ukrayna üzerinden var olan mevcut taşımacılık koridorunu baypas ederek Ukrayna’nın çok önemli gelirden mahrum kalmasından endişe ediyor.

Washington’un en büyük korkusu, Putin’in Avrupa’yı enerjide kendine bağımlı hale getirip doğalgazı siyasi ajandasını ilerletmekte bir silah olarak kullanması.

Bu arada Brüksel'deki bir toplantıda, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcoviç, AB'nin Nord Stream 2'yi finanse eden şirketleri koruyabileceğine işaret etti. Bütün Avrupa ülkeleri, Rus boru hattına olan ihtiyaç konusunda aynı fikirde değil. Yıllarca Rus enerjisinin kendi toprakları üzerinden geçmesine izin veren Polonya, Slovakya ve Ukrayna Kuzey Akım 2’nin inşasına itiraz ediyor.

New York'taki Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nde enerji yaptırımları konusunda uzman olan Richard Nephew, “Şirketler uzun bir süredir yaptırım riski konusunda düşünüp planlar yapıyor. Söz konusu firmalar ABD’yi aradan çıkarmak için bazı hamleler yapabilirler” diyor. Herşeye rağmen Rusya halihazırda Avrupa'nın ihtiyacı olan doğalgazın üçte birinden fazlasını sağlıyor. En büyük tedarikçi konumundaki Gazprom’un kıtaya gönderdiği sevkiyatlar geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Sevkiyatlar soğuk havaların ısıtma talebini artırıp depolama tanklarını boşaltmasından dolayı 2018'de tekrar yükselişe geçti.

Gazprom'dan Türkakım'a 2.14 milyar euro kredi

Rus enerji şirketi Gazprom’un, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin işletmeci South Stream Transport B.V. şirketine, 2,14 milyar euroluk kredi sağlayacağı bildirildi. Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin döner sermayesinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen kredinin yıllık yüzde 3,98 faizli ve vadesinin 30 Aralık 2023’a kadar olacağı kaydedildi. Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Rus enerji şirketi Gazprom arasında, TürkAkım projesinde Avrupa ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için protokol geçen ay sonunda imzalanmıştı. Rus gazını Türkiye’ye, Türkiye üzerinden de Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya’ya ulaştırılması, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.