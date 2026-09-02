Rusya üç teknoloji devine ceza: Google ve Telegram da listede

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Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22,8 milyon ruble para cezası verildi.

Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, üç platform hakkında açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, yasaklı üç ayrı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Telegram'a 11,4 milyon ruble ceza verdi. Google'ın iki ayrı ihlal nedeniyle 7,6 milyon ruble, Pinterest'in ise 3,8 milyon ruble ödemesine hükmedildi.

Pinterest'e ek ceza gelebilir

Pinterest hakkında ayrıca aşırılıkçı faaliyet çağrıları ile çocuklara ait yasaklı içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle ayrı bir idari işlem başlatıldı. Bu kapsamda şirkete 8 milyon rubleye kadar ek para cezası verilebileceği belirtildi.

Rusya, daha önce de ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve yasaklı içeriklerin kaldırılmaması gerekçeleriyle yabancı internet platformlarına çeşitli cezalar uygulamıştı.

Google'a 2021'in sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen cezaların toplamının 29 milyar rubleyi aştığı, şirketin ülkedeki icra borcunun ise 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor.