Rusya: 'Ukrayna'nın uçak kaçırma girişimi engellendi'
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Rus "Тu-22М3" savaş uçağını kaçırma girişiminin engellendiğini bildirdi.
Rusya, Ukrayna istihbaratının Rus savaş uçağını kaçırma girişimini engellediğini duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB), yapılan açıklamada "FSB, Ukrayna özel sevisinin, Rusya Hava Kuvvetlerine ait 'Тu-22М3' tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını kaçırma operasyonunu engelledi." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu operasyonun hazırlık sürecine NATO ülkelerinin istihbaratının dahil olduğu öne sürülen açıklamada, "Ukrayna istihbaratının, pilottan para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesini istediği" belirtildi.