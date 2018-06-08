ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Rusya ve ABD genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü

Rusya ve ABD genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye konusunu görüştüğü bildirildi.

Rusya ve ABD genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye konusunu görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki genelkurmay başkanının Finlandiya'nın başkenti Helsinki yakınlarındaki Vantaa şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, genelkurmay başkanlarının, buradaki durumun bir an önce istikrarlı hale gelmesi gereğinin önemine işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, genelkurmay başkanlarının, Avrupa'daki gerginliğin azaltılması ve güvenlik ile ilgili konuların yanı sıra ikili ilişkilere de değindiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Son dakika rusya abd suriye

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.