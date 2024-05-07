Rusya'da 5. Putin dönemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında düzenlenen seçimlerin ardından yemin ederek yeni dönemde görevine başladı.

Sputnik'in aktardığına göre Putin, yemin töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu Başkanının yetkilerini kullanırken, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerine saygı göstereceğime, koruyacağıma, Rusya Federasyonu Anayasasına uyacağıma ve koruyacağıma, devletin egemenliğini ve bağımsızlığını, güvenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma, halka sadakatle hizmet edeceğime yemin ederim."

Rusya’da mart ayında yapılan ve 3 gün süren oy verme işlemi sonucunda yüzde 77,49 katılımla oyların yüzde 87,28’ini kazanan Putin'in yemin etmesiyle iş başındaki hükümet de istifa edecek.

Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama töreni geleneksel olarak Kremlin Sarayı'nda düzenleniyor.