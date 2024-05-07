Rusya’da ABD askeri tutuklandı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cynthia Smith yaptığı açıklamada, bir ABD askerinin 2 Mayıs Perşembe günü Rusya’da gözaltına alındığını duyurdu. Sözcü Smith, “Rusya, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca gözaltı işlemini ABD Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Ordu, ailesini bilgilendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki askere uygun konsolosluk desteği sağlıyor. Bu konunun hassasiyeti nedeniyle şu anda daha fazla ayrıntı sağlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

2 Temmuz’a kadar tutuklu kalacak

Adı açıklanmayan 4 ABD’li ise “Gordon Black” adlı ABD askerinin Güney Kore'de görevli olduğunu, Rusya'ya resmi iş için değil, münferit olarak gittiğini belirtti. Primorskiy Bölge Mahkemesi Basın Sözcüsü Elena Oleneva Rus medyasına yaptığı açıklamada, Vladivostok'ta gözaltına alınan ABD’li asker Black'in hırsızlıkla suçlandığını, 2 ay tutuklu kalmasına karar verildiğini aktardı.

İHA'da yer alan habere göre, Oleneva, “Vladivostok'taki Primorskiy Bölge Mahkemesi, ABD’li asker Gordon Black'in hırsızlıktan 2 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına hükmetti” dedi.

Asker hakkındaki iddialar

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, 34 yaşında olduğu belirtilen ABD’li askerin Güney Kore'de görev yaptığını, memleketi Texas’taki Fort Cavazos'a dönmesi gerektiğini aktardı. NBC News ise ABD’li askerin, ilişki yaşadığı bir kadın için Rusya'ya geldiğini öne sürdü. Rus İzvestia gazetesi ise adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD'li askerin Vladivostok'tan bir kadınla internette tanıştığını, ikilinin bir süre birlikte yaşadığını, ABD'li askerin kadını darp ettiğini ve 200 bin rublesini (2 bin 200 dolar) çaldığını aktardı.

ABD'den açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında ABD hükümetinin söz konusu davadan haberdar olduğunu ifade etti. Kirby, şu anda bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.