Rusya'da dev tesiste yangın: Personel tahliye edildi
Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan Nijnekamskneftehim petro-kimya tesisinde yangın çıktı. Şirketten yapılan açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğü ve personelin güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi. Öte yandan Rus basınına yansıyan görüntülerde, yangının büyük bir patlamanın ardından başladığı öne sürüldü.
Tahliye gerçekleştirildi
Nijnekamskneftehim'den yapılan yazılı açıklamada, Tataristan'ın Nijnekamsk kentindeki tesiste çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olayın ardından tesis personelinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor
Açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, olayın çevre açısından herhangi bir risk oluşturmadığının değerlendirildiği ifade edildi.
Öte yandan Rus basınında yer alan görüntülerde, tesiste büyük bir patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.